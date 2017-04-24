Под Тольятти изъяли крупную партию синтетических наркотиков

На посту ГИБДД "Зеленовка" в Ставропольском районе на трассе М-5, 20 апреля сотрудники полиции остановили Infiniti FX-45, которым управлял 31-летний мужчина, ранее судимый за изготовление поддельных документов.
При обыске в машине нашли 4,5 кг синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали