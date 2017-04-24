Под Тольятти изъяли крупную партию синтетических наркотиков

На посту ГИБДД "Зеленовка" в Ставропольском районе на трассе М-5, 20 апреля сотрудники полиции остановили Infiniti FX-45, которым управлял 31-летний мужчина, ранее судимый за изготовление поддельных документов.

При обыске в машине нашли 4,5 кг синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.