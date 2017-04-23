В Тольятти за рулем "Оки" обнаружили мужчину с поддельными водительскими правами

Тольяттинские сотрудники ДПС на ул. Дзержинского задержали мужчину с поддельными документами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители за нарушение ПДД остановили "Оку", за рулем которой был 42-летний мужчина. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, которое показал им водитель. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.
По статье "Использование заведомо подложного документа" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали