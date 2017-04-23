Вор вынес из дома тольяттинца золотые украшения

В Тольятти правоохранители задержали ранее судимого 48-летнего местного жителя по подозрению в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В конце сентября 2016 г. 28-летний местный житель сообщил полицейским, что неизвестный преступник проник в его частный дом на ул. Достоевского и похитил золотые украшения на 30,5 тыс. рублей.
По версии следствия, подозреваемый мужчина разбил окно, проник в частный дом и похитил золотое кольцо, кулон, серьги, браслет и цепочку. Украшения он продал, а вырученные деньги потратили.
Задержанный мужчина дал признательные показания. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали