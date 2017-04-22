В связи с ДТП, в котором погиб пассажир, возбудили уголовное дело на водителя

В Ставропольском районе возбудили уголовное дело в отношении автомобилиста, участвовавшего в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла днем 16 октября 2016 г. на 20 км дороги Димитровград — Узюково — Тольятти. По версии следствия, 42-летний водитель BMW 525D, ехавший со стороны с. Ташла, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал левый кювет, где иномарка перевернулась.

В результате аварии автомобилист и его 38-летняя пассажирка получили ушибы, с которыми смогли самостоятельно обратиться за медпомощью. Еще одного пассажира — 61-летнего мужчину доставили в больницу, где вскоре скончался.

Теперь по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" в отношении водителя возбуждено уголовное дело.