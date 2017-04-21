Врачи тольяттинской "скорой помощи" спасали ребенка, упавшего с девятого этажа

В пятницу, 21 апреля, около 18:00, по предварительным данным, из окна девятого этажа дома на ул. Свердлова в Автозаводском районе Тольятти упал восьмилетний мальчик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, при падении малыш получил множественные травмы, в том числе травму головы, грудной клетки, позвоночника. "Скорую помощь" для него вызвали прохожие. Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ребенку помощь на месте и с подозрением на политравму увезли его в детскую больницу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, малыш находился дома один. Упал он в окно, расположенное со стороны балконов.
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А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали