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Происшествия

Врачи тольяттинской "скорой помощи" спасали ребенка, упавшего с девятого этажа

ТОЛЬЯТТИ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, около 18:00, по предварительным данным, из окна девятого этажа дома на ул. Свердлова в Автозаводском районе Тольятти упал восьмилетний мальчик, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, при падении малыш получил множественные травмы, в том числе травму головы, грудной клетки, позвоночника. "Скорую помощь" для него вызвали прохожие. Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ребенку помощь на месте и с подозрением на политравму увезли его в детскую больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, малыш находился дома один. Упал он в окно, расположенное со стороны балконов.

Теги: ЧП пострадавшие дети падение Тольятти

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