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Происшествия

На посту "Зеленовка" с незаконным оружием задержали жителя Кемеровской области, находившегося в розыске

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе 16 апреля полицейские задержали находившегося в федеральном розыске, незаконно перевозившего оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Утром на посту "Зеленовка" инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД Mitsubishi. Пассажир заметно нервничал, и полицейские решили досмотреть его. В итоге в кармане его куртки нашли пистолетный магазин с четырьмя патронами, а в спортивной сумке — пистолет.

Исследование показало, что обнаруженными у мужчины предметами являются огнестрельное оружие, переделанное из сигнального пистолета, и боеприпасы калибра 9×18 мм, изготовленные заводским способом.

Позже правоохранители выяснили, что задержанный — 23-летний житель Кемеровской области. Он находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Теги: преступление оружие розыск уголовное дело Ставропольский район

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