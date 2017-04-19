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Общество

На реконструкцию тольяттинской стелы "Радость труда" могут открыть счет для пожертвований

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Учредитель Волжской картинной галереи Виталий Вавилин предложил открыть счет для пожертвований на реконструкцию в Тольятти стелы "Радость труда".

Реконструкция стелы, созданной 40 лет назад академиком Юрием Королевым, могла бы стать подарком городу к его юбилею, сообщил он корреспонденту Волга Ньюс.

Волжская картинная галерея выкупила и передала мэрии участок земли возле стелы "Радость труда". Эта территория расчищена. Специалисты, участвовавшие в создании стелы, подготовили смету для реконструкции.

"Теперь мы собираемся открыть счет для пожертвований, — сообщил Вавилин. — Реконструкция стелы — так же, как возведение памятника Татищеву — может быть сделана на народные деньги".

Теги: Волжская картинная галерея благотворительность реконструкция Вавилин Виталий

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