На реконструкцию тольяттинской стелы "Радость труда" могут открыть счет для пожертвований

Учредитель Волжской картинной галереи Виталий Вавилин предложил открыть счет для пожертвований на реконструкцию в Тольятти стелы "Радость труда".
Реконструкция стелы, созданной 40 лет назад академиком Юрием Королевым, могла бы стать подарком городу к его юбилею, сообщил он корреспонденту Волга Ньюс.
Волжская картинная галерея выкупила и передала мэрии участок земли возле стелы "Радость труда". Эта территория расчищена. Специалисты, участвовавшие в создании стелы, подготовили смету для реконструкции.
"Теперь мы собираемся открыть счет для пожертвований, — сообщил Вавилин. — Реконструкция стелы — так же, как возведение памятника Татищеву — может быть сделана на народные деньги".
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Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.