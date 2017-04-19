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Культура

В Союзе художников открылась выставка картин тольяттинского художника Байрама Саламова

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выставочном зале самарского Союза художников России 19 апреля открылась выставка картин тольяттинского художника Байрама Саламова, сообщила пресс-служба регионального отделения Всероссийской творческой организации.

Байрам Саламов – член Творческого союза художников России и Международной федерации художников. Творчество Саламова – это живопись эмоций, чувств и впечатлений. Самобытные сюжеты и образы рождают неповторимую энергетику картин – энергетику, чуждую серости, обыденности, прозаичности. Он преображает окружающую реальность, насыщая ее красками, помогая обрести разнообразие и меняя привычный ход вещей.

Мир картин художника – яркий, жизнерадостный, эмоциональный. Он постоянно меняется и развивается, перенося энергетику, заложенную в каждой картине, вовне и добавляя красок окружающей действительности.

Теги: Союз художников России выставка выставка живописи художники Тольятти Самара

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