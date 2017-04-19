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Происшествия

В Тольятти под колеса Volkswagen попал несовершеннолетний велосипедист

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Автозаводском районе Тольятти 18 апреля в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 19:30 на ул. 40 лет Победы 53-летний водитель Volkswagen Crafter, ехавший со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Ворошилова, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 13-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде без светоотражающих элементов на одежде, шлема и защитной амуниции.

В результате аварии велосипедист получил травмы, с которыми его госпитализировали.

По данным ГИБДД, водитель Volkswagen был трезв. По факту случившегося ведется проверка.

Теги: ДТП пострадавшие дети велосипедист Тольятти

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