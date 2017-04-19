Продукция резидента ОЭЗ "Тольятти" включена в план мероприятий по импортозамещению Минпромторга РФ

Препараты компании "Озон Фарм" включены в план мероприятий по импортозамещению Минпромторга РФ, сообщил сайт ОЭЗ "Тольятти".

Производственная программа компании "Озон Фарм" ориентирована на импортозамещение в части производства лекарственных средств. Восемь препаратов, которые будут изготавливаться на заводе в особой экономической зоне "Тольятти", включены в план мероприятий по импортозамещению в фармацевтической отрасли, утвержденный Минпромторгом России в 2015 году.

В список попали такие лекарства, как ацикловир, бисопролол, индапамид, метформин, нифедипин, омепразол, флуконазол, эналаприл. Их тестовое производство начнется уже в мае текущего года.

Сейчас на заводе "Озон Фарм" ведутся пусконаладочные работы. Смонтированное оборудование тестируют представители заводов-изготовителей. Для этого на предприятие наряду с местными специалистами приезжают и зарубежные коллеги, чтобы проверить работоспособность техники, купленной в Германии и Италии.

"ОЗОН ФАРМ" будет выпускать в ОЭЗ "Тольятти" лекарственные препараты в различных формах: таблетках, порошках, лиофилизатах. Учредителем компании является предприятие "Озон", которое работает с 2003 г. в Жигулевске и входит в число наиболее влиятельных предприятий на российском фармрынке.ь "Озон Фарм" станет седьмым работающим заводом в ОЭЗ "Тольятти" и вторым — не из автомобильной промышленности.