В Тольятти питбуль сильно искусал свою хозяйку

В понедельник, 17 апреля, спасатели выезжали на помощь владелице бойцовской собаки, которую сильно покусал собственный питомец, сообщает глава Центра Гражданской Защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Жительница дома № 2 по ул. Степана Разина была вынуждена обратиться за помощью, после того как ее питбуль стал агрессивно себя вести. Животное неоднократно напало на свою хозяйку, нанеся ей многочисленные раны.

На место происшествия спасатели прибыли с ветеринаром, который с помощью спецсредств усыпил агрессивное животное. Женщине была оказана медицинская помощь и дана рекомендация обратиться в медицинское учреждение.