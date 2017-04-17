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Происшествия

На тольяттинца в подъезде напали с топором

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 апреля, в тольяттинскую горбольницу с множественными рублеными ранами на голове, предположительно, нанесенными топором, доставили 42-летнего Юрия Иванова. Врачи также поставили ему диагноз "ушиб головного мозга".

По данным полиции, на потерпевшего напали в подъезде его дома на Приморском бульваре.

В Автозаводском райотделе полиции назначена проверка, оперативные службы пытаются установить злоумышленника. По их сведениям, сам Иванов ранее был судим за незаконное пересечение границы и умышленное уничтожение чужого имущества.

Теги: преступление нападение пострадавшие розыск Тольятти

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