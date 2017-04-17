На тольяттинца в подъезде напали с топором

В субботу, 15 апреля, в тольяттинскую горбольницу с множественными рублеными ранами на голове, предположительно, нанесенными топором, доставили 42-летнего Юрия Иванова. Врачи также поставили ему диагноз "ушиб головного мозга".
По данным полиции, на потерпевшего напали в подъезде его дома на Приморском бульваре.
В Автозаводском райотделе полиции назначена проверка, оперативные службы пытаются установить злоумышленника. По их сведениям, сам Иванов ранее был судим за незаконное пересечение границы и умышленное уничтожение чужого имущества.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали