На тольяттинца в подъезде напали с топором

В субботу, 15 апреля, в тольяттинскую горбольницу с множественными рублеными ранами на голове, предположительно, нанесенными топором, доставили 42-летнего Юрия Иванова. Врачи также поставили ему диагноз "ушиб головного мозга".

По данным полиции, на потерпевшего напали в подъезде его дома на Приморском бульваре. В Автозаводском райотделе полиции назначена проверка, оперативные службы пытаются установить злоумышленника. По их сведениям, сам Иванов ранее был судим за незаконное пересечение границы и умышленное уничтожение чужого имущества.