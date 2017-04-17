Жителя Тольятти ограбили в лифте

В ночь с 14 на 15 апреля в жилом доме на бульваре Гая в Автозаводском районе Тольятти ограбили 45-летнего рабочего АвтоВАЗа.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина зашел в лифт с двумя неизвестными, а те избили его и отобрали сумку, в которой были ключи от квартиры, документы, мобильный телефон и 800 рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия", полиция пытается установить личности преступников.