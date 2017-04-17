16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти нетрезвый водитель Mitsubishi въехал в столб Тольяттинец избил соседку из-за долга в 5 тыс. рублей В Тольятти мужчина выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля Полиция: тольяттинский инструктор по фитнесу затеял ссору в очереди в магазин В Самаре и Тольятти за ночь обгорели пять автомобилей

Происшествия

В Тольятти нетрезвый водитель Mitsubishi въехал в столб

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати

В Автозаводском районе Тольятти 16 апреля нетрезвый водитель иномарки устроил ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 16:05 на ул. Маршала Жукова 40-летний пьяный водитель Mitsubishi ASX, ехавший со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. 40 лет Победы, по предварительной версии полицейских, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, не справился с управлением и врезался в световую опору слева.

В результате аварии автомобилист получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.

Теги: ДТП пострадавшие Тольятти

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
Всего проголосовало 362
архив опросов

Последние комментарии

Чукча Оленеводов 02 марта 2017 03:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30