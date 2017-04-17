В Тольятти нетрезвый водитель Mitsubishi въехал в столб

В Автозаводском районе Тольятти 16 апреля нетрезвый водитель иномарки устроил ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:05 на ул. Маршала Жукова 40-летний пьяный водитель Mitsubishi ASX, ехавший со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. 40 лет Победы, по предварительной версии полицейских, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, не справился с управлением и врезался в световую опору слева.

В результате аварии автомобилист получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.