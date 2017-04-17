В Тольятти нетрезвый водитель Mitsubishi въехал в столб

В Автозаводском районе Тольятти 16 апреля нетрезвый водитель иномарки устроил ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:05 на ул. Маршала Жукова 40-летний пьяный водитель Mitsubishi ASX, ехавший со стороны Ленинского проспекта в направлении ул. 40 лет Победы, по предварительной версии полицейских, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части, не справился с управлением и врезался в световую опору слева.
В результате аварии автомобилист получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали