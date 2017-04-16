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Происшествия

Тольяттинец избил соседку из-за долга в 5 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 57-летнего местного жителя, избившего соседку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть УМВД России по г. Тольятти обратились жильцы общежития, расположенного на ул. Мира. Они сообщили дежурному, что из одной комнаты раздаются крики и шум. По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие полицейские на месте происшествия обнаружили 61-летнюю женщину с множественными травмами головы. Пострадавшей оказали первую помощь и вызвали медиков. 

Полицейские осмотрели помещение, собрали необходимые материалы, с целью установления картины произошедшего опросили соседей и других жильцов дома. Согласно предварительной версии правоохранителей, рано утром 57-летний мужчина явился в комнату своей соседки и требовал возврата долга в размере 5 тыс. рублей. Между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого мужчина нанес женщине побои руками и ногами, после чего направился к себе в комнату.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. По данным оперативников, он нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

Теги: ГУ МВД побои преступление уголовное дело Тольятти

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