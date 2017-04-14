Тольяттинские полицейские разыскали пропавшего школьника

В Тольятти нашелся пропавший ранее 11-летний школьник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 10 апреля подросток ушел из дома в школу и не вернулся. О пропаже ребенка в полицию заявила его мать.

Правоохранители опросили друзей и знакомых мальчика, проверили чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропал ребенок, а также крупные торговые центры и развлекательные заведения.

14 апреля полицейские установили, что все это время школьник был у друга в с. Федоровка. Ребенка передали матери.

По данным ГУ МВД, никаких противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.