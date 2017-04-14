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Происшествия

Мужчина, перевозивший героин и "синтетику" в Тольятти, получил 10 лет колонии

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ставропольского района рассмотрел уголовное дело Александра Захарова. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в значительном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, мужчина вместе с людьми, личности которых следствие не установило, 3 ноября 2016 г. приехал в Самару, где в месте забрал из тайника пачку из-под сигарет со свертками, в которых было 0,941 г синтетического наркотика и 46,979 г героина.

Вещества он повез на автомобиле в Тольятти, но на трассе М-5 его задержали на посту ДПС с. Зеленовка. При досмотре у Захарова изъяли наркотики.

Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Теги: суд приговор наркотики Ставропольский район

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