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Происшествия

Полиция: тольяттинский инструктор по фитнесу затеял ссору в очереди в магазин

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция рассказала подробности происшествия, в результате которого под уголовное преследование попал 36-летний инструктор по фитнесу.

Напомним, 18 марта около половины первого ночи он, предположительно, выстрелил несколько раз в 31-летнего мужчину. После чего стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

По данным полиции, ссора завязалась между подозреваемым и потерпевшим, пока они стояли в очереди в магазине. Мужчины вышли на улицу "поговорить". В итоге инструктор по фитнесу схватился за пистолет.

"Оружие зарегистрировано на подозреваемого в установленном порядке, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. — Оно изъято. Сам подозреваемый был задержан на месте преступления".

По неофициальным данным, в половине первого ночи мужчины торопились купить спиртное. Ведется ли проверка по факту торговли алкоголем после 22:00, пока не известно.

Теги: ГУ МВД преступление стрельба пострадавшие покушение Тольятти

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