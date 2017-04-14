Полиция: тольяттинский инструктор по фитнесу затеял ссору в очереди в магазин

Полиция рассказала подробности происшествия, в результате которого под уголовное преследование попал 36-летний инструктор по фитнесу.
Напомним, 18 марта около половины первого ночи он, предположительно, выстрелил несколько раз в 31-летнего мужчину. После чего стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.
По данным полиции, ссора завязалась между подозреваемым и потерпевшим, пока они стояли в очереди в магазине. Мужчины вышли на улицу "поговорить". В итоге инструктор по фитнесу схватился за пистолет.
"Оружие зарегистрировано на подозреваемого в установленном порядке, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. — Оно изъято. Сам подозреваемый был задержан на месте преступления".
По неофициальным данным, в половине первого ночи мужчины торопились купить спиртное. Ведется ли проверка по факту торговли алкоголем после 22:00, пока не известно.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали