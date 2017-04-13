СИБУР ищет кадры для "ЗапСибНефтехима" в Тольятти и других городах присутствия

Крупнейший нефтехимический холдинг СИБУР ищет в городах присутствия компании кадры для своего строящегося в Тобольске завода мономеров "ЗапСибнефтехим". В частности, в Тольятти в рамках прошедшей городской ярмарки вакансий предлагались должности слесарей КИПиА и электромонтеров с трудоустройством в Тобольске.

Как сообщили в пресс-службе ООО "СИБУР Тольятти", подготовка персонала для "ЗапСибНефтехима" ведется в рамках корпоративной программы "Дублер". Информация об этой программе есть на официальном сайте СИБУРа, она была запущена в 2016 году.

По информации СИБУРа, всего для запуска и эксплуатации "ЗапСибнефтехима" требуется более 1,7 тыс. высококвалифицированных сотрудников основных производств и сервисных служб. Наиболее востребованные профессии — аппаратчики различного профиля, машинисты компрессорных установок и насосов, слесари КИПиА, электромонтеры и другие. Подбор кандидатов осуществляется в 10 городах России, где расположены газоперерабатывающие и нефтехимические предприятия СИБУРа.

В программе "Дублер" участвуют как действующие сотрудники предприятий СИБУРа, так и внешние кандидаты, отобранные для трудоустройства на "ЗапСибНефтехим". Среди обязательных требований к соискателям — опыт работы от двух лет на промышленных предприятиях по специальности, техническая грамотность, знание оборудования и технологического процесса.

Внешние кандидаты из Тольятти по срочному трудовому договору должны пройти стажировку на производстве синтетических каучуков "СИБУР Тольятти" продолжительностью от 3 до 12 месяцев.

В пресс-службе "СИБУР Тольятти" подтвердили, что для обустройства на новом месте жительства иногородние сотрудники получают единовременное пособие в размере 100 тыс. руб., а для комфортного проживания им предоставляется служебное жилье сроком на пять лет. По истечении этого срока квартиру можно будет выкупить по льготной стоимости с рассрочкой платежа на последующие пять лет. Детям сотрудников "ЗапСибНефтехима" выделяются места в детских садах и школах.

По информации пресс-службы ООО "СИБУР Тольятти", первые участники программы "Дублер" поедут в Тобольск уже в конце 2017 года.