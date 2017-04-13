16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ начал производство юбилейной версии Lada 4х4 Минэкономразвития РФ пытается расторгнуть договор на строительство завода "Пауэртрэйн" в ОЭЗ Тольятти АвтоВАЗ выпустит юбилейную версию Lada 4х4 За месяц АвтоВАЗ перевел в новое подразделение 1% персонала АвтоВАЗ планирует выпуск праворульных автомобилей для увеличения экспорта

Экономика и бизнес

СИБУР ищет кадры для "ЗапСибНефтехима" в Тольятти и других городах присутствия

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 81
Версия для печати

Крупнейший нефтехимический холдинг СИБУР ищет в городах присутствия компании кадры для своего строящегося в Тобольске завода мономеров "ЗапСибнефтехим". В частности, в Тольятти в рамках прошедшей городской ярмарки вакансий предлагались должности слесарей КИПиА и электромонтеров с трудоустройством в Тобольске.

Как сообщили в пресс-службе ООО "СИБУР Тольятти", подготовка персонала для "ЗапСибНефтехима" ведется в рамках корпоративной программы "Дублер". Информация об этой программе есть на официальном сайте СИБУРа, она была запущена в 2016 году.

По информации СИБУРа, всего для запуска и эксплуатации "ЗапСибнефтехима" требуется более 1,7 тыс. высококвалифицированных сотрудников основных производств и сервисных служб. Наиболее востребованные профессии — аппаратчики различного профиля, машинисты компрессорных установок и насосов, слесари КИПиА, электромонтеры и другие. Подбор кандидатов осуществляется в 10 городах России, где расположены газоперерабатывающие и нефтехимические предприятия СИБУРа.

В программе "Дублер" участвуют как действующие сотрудники предприятий СИБУРа, так и внешние кандидаты, отобранные для трудоустройства на "ЗапСибНефтехим". Среди обязательных требований к соискателям — опыт работы от двух лет на промышленных предприятиях по специальности, техническая грамотность, знание оборудования и технологического процесса.

Внешние кандидаты из Тольятти по срочному трудовому договору должны пройти стажировку на производстве синтетических каучуков "СИБУР Тольятти" продолжительностью от 3 до 12 месяцев.

В пресс-службе "СИБУР Тольятти" подтвердили, что для обустройства на новом месте жительства иногородние сотрудники получают единовременное пособие в размере 100 тыс. руб., а для комфортного проживания им предоставляется служебное жилье сроком на пять лет. По истечении этого срока квартиру можно будет выкупить по льготной стоимости с рассрочкой платежа на последующие пять лет. Детям сотрудников "ЗапСибНефтехима" выделяются места в детских садах и школах.

По информации пресс-службы ООО "СИБУР Тольятти", первые участники программы "Дублер" поедут в Тобольск уже в конце 2017 года.

Теги: Сибур кадры занятость вакансии трудоустройство химпром Тольятти Тобольск

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

nik boorcoff 13 августа 2015 01:23 Мощность турбомоторов Lada не превысит 150 лошадиных сил

Идиотизм у конкурентов плохо учатся, ориентированы на внутренний рынок...У шкоды и форда на одну и ту же модель разные по мощности двигатели для разных групп населения и даже стран...В СССР в разных странах продавали адаптированные 8 ки 9 ки назывались самары...

Viktor Kretoff 30 июля 2015 06:28 Стартовали продажи "горной" серии Lada 4х4

Кррруто! Нас не догонят!

Фото на сайте

Выставка Volga boat show-2015

Выставка Volga boat show-2015

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Николай Меркушкин и Бу Андерссон обсудили взаимодействие ОАО "АвтоВАЗ" с производителями автокомпонентов

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Рабочая встреча между представителями АвтоВАЗа и силовых структур Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30