Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего с 13-летней девочкой, которую могли избить сверстники

В среду, 12 апреля, Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по факту поступления в детскую больницу 13-летней девочки с телесными повреждениями и признаками травмы головы.
Предположительно, ее избили сверстники, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
По данным оперативных структур, помощь несовершеннолетней понадобилась 10 апреля, около 21:20, когда она была в квартире в Центральном районе. Оттуда экипаж "скорой" после оказания помощи доставил ее в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадавшую госпитализировали.
Как сообщают в следственном ведомстве, сейчас состояние девочки удовлетворительное, ее жизни ничего ее угрожает.
Теперь следователи устанавливают обстоятельства случившегося. "По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали