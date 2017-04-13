Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего с 13-летней девочкой, которую могли избить сверстники

В среду, 12 апреля, Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по факту поступления в детскую больницу 13-летней девочки с телесными повреждениями и признаками травмы головы.

Предположительно, ее избили сверстники, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным оперативных структур, помощь несовершеннолетней понадобилась 10 апреля, около 21:20, когда она была в квартире в Центральном районе. Оттуда экипаж "скорой" после оказания помощи доставил ее в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщают в следственном ведомстве, сейчас состояние девочки удовлетворительное, ее жизни ничего ее угрожает.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства случившегося. "По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.