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Происшествия

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего с 13-летней девочкой, которую могли избить сверстники

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 апреля, Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по факту поступления в детскую больницу 13-летней девочки с телесными повреждениями и признаками травмы головы.

Предположительно, ее избили сверстники, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным оперативных структур, помощь несовершеннолетней понадобилась 10 апреля, около 21:20, когда она была в квартире в Центральном районе. Оттуда экипаж "скорой" после оказания помощи доставил ее в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Пострадавшую госпитализировали.

Как сообщают в следственном ведомстве, сейчас состояние девочки удовлетворительное, ее жизни ничего ее угрожает.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства случившегося. "По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: СУ СК РФ по СО преступление пострадавшие подростки проверка Тольятти

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