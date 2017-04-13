16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти начали сносить незаконный автосервис на ул. 40 лет Победы В Тольятти объявлено штормовое предупреждение В каких случаях жалобы граждан будут рассмотрены Роспотребнадзором Мэрия Тольятти одобрила строительство храма в седьмом квартале Тольяттинские приставы спустя год разыскали мальчика, незаконно вывезенного в Россию из Украины

Общество

Прокуратура требует привлечь Центр утилизации медицинских отходов за выброс вредных веществ в воздух

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати

Прокуратура Комсомольского района Тольятти во время проверки выявила факты нарушения законодательства при утилизации медицинских отходов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, поводом для проверки послужило обращение в прокуратуру Комсомольского района работников котельной, осуществляющей обслуживание Тольяттинского противотуберкулезного диспансера, с жалобой на посторонние и едкие запахи из помещений, которые занимает по договору аренды с диспансером ГУП Самарской области "Центр утилизации медицинских отходов" (ЦУМО).

В ходе прокурорской проверки установлено, что ЦУМО в рамках заключаемых с медицинскими учреждениями договоров обеззараживает медицинские отходы класса "В" — биологические материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами с опасными инфекциями, в том числе туберкулезом. Обеззараживание производится на специальной установке за счет использования высоких температур.

"На момент проверки система фильтров этого оборудования была отключена, кроме того, установлено, что паспорт пылегазоулавливающей установки не зарегистрирован в Управлении Росприроднадзора по Самарской области", — сообщили в прокуратуре Комсомольского района.

В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства об охране атмосферного воздуха надзорное ведомство внесло директору ЦУМО представление и возбудило два административных дела по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, которые направлены в Управлении Росприроднадзора по Самарской области.
Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Нарушение ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ ("Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения") влечет наложение административного штрафа на граждан от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 180 тыс. до 250 тыс. руб. или также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Теги: прокуратура Центр утилизации медицинских отходов нарушения загрязнения воздух Тольятти

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Кирилл Журавлев 09 декабря 2016 19:34 В Тольятти открылся центр робототехники

сколько там еще осталось мест Андреева Людмила

Julia Ant 13 мая 2016 06:56 В Тольятти приступили к ловле бродячих собак

Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.

Фото на сайте

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

В Тольятти состоялся парад креативных детских колясок

В Тольятти состоялся парад креативных детских колясок

Николай Меркушкин вручил золотую медаль выпускнику с ограниченными возможностями в реабилитационном центре "Преодоление"

Николай Меркушкин вручил золотую медаль выпускнику с ограниченными возможностями в реабилитационном центре "Преодоление"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30