Прокуратура требует привлечь Центр утилизации медицинских отходов за выброс вредных веществ в воздух

Прокуратура Комсомольского района Тольятти во время проверки выявила факты нарушения законодательства при утилизации медицинских отходов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве.

По данным правоохранителей, поводом для проверки послужило обращение в прокуратуру Комсомольского района работников котельной, осуществляющей обслуживание Тольяттинского противотуберкулезного диспансера, с жалобой на посторонние и едкие запахи из помещений, которые занимает по договору аренды с диспансером ГУП Самарской области "Центр утилизации медицинских отходов" (ЦУМО).

В ходе прокурорской проверки установлено, что ЦУМО в рамках заключаемых с медицинскими учреждениями договоров обеззараживает медицинские отходы класса "В" — биологические материалы и инструменты, которые имели контакт с пациентами с опасными инфекциями, в том числе туберкулезом. Обеззараживание производится на специальной установке за счет использования высоких температур.

"На момент проверки система фильтров этого оборудования была отключена, кроме того, установлено, что паспорт пылегазоулавливающей установки не зарегистрирован в Управлении Росприроднадзора по Самарской области", — сообщили в прокуратуре Комсомольского района.

В связи с выявленными нарушениями действующего законодательства об охране атмосферного воздуха надзорное ведомство внесло директору ЦУМО представление и возбудило два административных дела по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, которые направлены в Управлении Росприроднадзора по Самарской области.

Сейчас акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.