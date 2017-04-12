Злоумышленника, пытавшегося украсть Toyota Land Cruser, спугнула сигнализация

В Тольятти полицейские задержали 58-летнего безработного мужчину по подозрению в попытке украсть автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце марта местный житель сообщил правоохранителям, что неизвестный только что пытался похитить его машину.

По версии полиции, злоумышленник на парковке ТЦ на ул. Юбилейной, используя спецсредства, незаконно проник в Toyota Land Cruser. Но сработавшая сигнализация спугнула преступника.

Сейчас по статье "Покушение на кражу" возбуждено уголовное дело.