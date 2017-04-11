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Происшествия

В Тольятти задержали подозреваемого в поножовщине пятилетней давности

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 34-летнего мигранта по подозрению в преступлении пятилетней давности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В конце 2012 г. возле кафе на Московском проспекте в Автозаводском районе двое мужчин отдыхали в разных компаниях. Они поссорились, когда оба курили на улице, словесная перебранка переросла в серьезный конфликт. В результате 45-летний потерпевший получил проникающее ножевое ранение груди и живота. Его госпитализировали. Нападавший скрылся с места преступления.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полицейские установили личность подозреваемого. Но выяснилось, что он на следующий день после инцидента покинул Россию. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Подозреваемого безуспешно разыскивали пять лет, но задержали, когда он снова появился в Тольятти. Мужчина был уверен, что розыск давно прекращен и после стольких лет об уголовном деле забыли.
Подозреваемого задержали в квартире у знакомых в Автозаводском районе.

Теги: преступление уголовное дело нападение пострадавшие задержание розыск Тольятти

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