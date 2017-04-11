16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемого в покушении на Сафрона избили при задержании В с. Пискалы школьной учительнице сломали ребра В Тольятти мужчина ударил ногой по голове водителя автомобиля скорой помощи Появилось видео задержания подозреваемые в сбыте фальшивых пятитысячных купюр Половодьем подтоплены приусадебные участки в Ставропольском, Алексеевском и Кинельском районах области

Происшествия

В с. Пискалы школьной учительнице сломали ребра

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 202
Версия для печати

В Ставропольском районе после длительной проверки возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего 26 марта.

В тот день 38-летний мужчина избил жену так, что она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами нескольких ребер.

По данным источника в правоохранительных органах, 49-летняя пострадавшая работает школьной учительницей. По факту ее избиения 10 апреля возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обидчику женщины грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: преступление избиение пострадавшие Сельские районы Ставропольский район

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Чукча Оленеводов 02 марта 2017 03:13 За сутенерство жительница Тольятти заплатит всего 40 тысяч рублей

А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.

Лидия Захарова 01 марта 2017 21:55 Тольяттинцев просят не сообщать мошенникам по телефону номера банковских карт и счетов

Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30