В с. Пискалы школьной учительнице сломали ребра

В Ставропольском районе после длительной проверки возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего 26 марта.

В тот день 38-летний мужчина избил жену так, что она оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами нескольких ребер.

По данным источника в правоохранительных органах, 49-летняя пострадавшая работает школьной учительницей. По факту ее избиения 10 апреля возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обидчику женщины грозит до восьми лет лишения свободы.