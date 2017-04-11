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Происшествия

Экс-сотрудницу УФМС, взявшую деньги за регистрацию мигрантов, подозревают в превышении полномочий

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста–эксперта отдела УФМС России по Самарской области в Автозаводском районе по миграционному учету. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с января по август 2016 г. женщина незаконно получила от гражданина около 60 тыс. руб. за выдачу документов для постановки на миграционный учет 20 иностранцев в Автозаводском районе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: УФМС преступление уголовное дело взятка превышение полномочий Тольятти

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