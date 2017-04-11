Экс-сотрудницу УФМС, взявшую деньги за регистрацию мигрантов, подозревают в превышении полномочий

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста–эксперта отдела УФМС России по Самарской области в Автозаводском районе по миграционному учету. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, с января по август 2016 г. женщина незаконно получила от гражданина около 60 тыс. руб. за выдачу документов для постановки на миграционный учет 20 иностранцев в Автозаводском районе.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали