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Происшествия

Пожилой тольяттинец сообщил о бомбе в своем доме

ТОЛЬЯТТИ. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти правоохранители проверили сообщение о заложенной бомбе, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейским поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в доме на ул. Автостроителей.
При обследовании здания не обнаружилось каких-либо опасных предметов. Как выяснилось, о бомбе сообщил пьяный житель того же дома. Мужчину задержали.

63-летний пенсионер рассказал, что звонил из хулиганских побуждений, зная что никакой взрывчатки нет.

По статье "Ложное сообщение об акте терроризма" возбуждено уголовное дело.

Теги: преступление ЧП бомба терроризм проверка Тольятти

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