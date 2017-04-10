Пожилой тольяттинец сообщил о бомбе в своем доме

В Тольятти правоохранители проверили сообщение о заложенной бомбе, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейским поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в доме на ул. Автостроителей.

При обследовании здания не обнаружилось каких-либо опасных предметов. Как выяснилось, о бомбе сообщил пьяный житель того же дома. Мужчину задержали.

63-летний пенсионер рассказал, что звонил из хулиганских побуждений, зная что никакой взрывчатки нет.

По статье "Ложное сообщение об акте терроризма" возбуждено уголовное дело.