Объем выручки резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысил 4 млрд рублей

Объем выручки резидентов особой экономической зоны "Тольятти" достиг 4,4 млрд руб. менее чем за три года с момента запуска первого завода, сообщает сайт ОЭЗ.

Напомним, первым на площадке ОЭЗ свое производство запустило предприятие "Нобель Автомотив Русиа" 12 августа 2014 года. Сейчас компания остается одним из лидеров по производству в ОЭЗ, отмечается в релизе. По итогам 2016 г. здесь изготовлено более 3 млн автокомпонентов. Продукцией завода комплектуются порядка 20 моделей таких брендов, как Lada, Renault, Hyundai, Nissan, Ford, Peugeot.

По данным ОЭЗ, самым производительным предприятием на площадке в настоящий момент является завод "СИЕ АУТОМОТИВ РУС", изготавливающий литые алюминиевые детали для двигателей. В прошлом году на этом заводе произведено порядка 1 тыс. т готовой продукции, объем выручки за весь срок деятельности завода достиг 1 млрд рублей. В 2017 г. компания планирует удвоить этот показатель, рассказал директор завода Эдуардо Руис де Олано в итоговом отчете ОЭЗ "Тольятти" за 2016 год.

Компания "Эдша Тольятти" запустилась год назад, сейчас она является одним из лучших поставщиков АвтоВАЗа.

"В общей сложности наше предприятие в 2016 году произвело более полумиллиона изделий. Но завод работал не на полные мощности. В 2017 году мы завершим перевод оборудования и полное освоение технологических процессов. Это позволит нам нарастить объемы выпускаемой продукции", - рассказал гендиректор немецкой компании Александр Перевощиков.

Также в мае стартует выпуск лекарственных препаратов. К концу года запустится первый в Самарской области комплекс по переработки бумаги в макулатуру и картона.