Следователи начали проверку в связи со смертью младенца на прогулке с мамой

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СК РФ начал доследственную проверку по факту гибели младенца, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 6 апреля у дома на бульваре Луначарского в Автозаводском районе при прогулке с ребенком 2017 года рождения женщина заметила, что ее сын не подает признаков жизни. Приехавшая бригада врачей "скорой помощи" констатировала смерть малыша.

В следствии уточнили, что в рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование. А по ее результатам будет принято процессуальное решение.