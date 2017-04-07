В Тольятти пенсионера задержали за телефонный терроризм

6 апреля около 23:00 на номер 112 позвонил мужчина и сообщил, что в квартире жилого дома на ул. Автостроителей готовится теракт. На место выехали спецслужбы. Однако ничего подозрительного обнаружено не было.

Мужчина, сообщивший недостоверную информацию, уже установлен - это 63-летний пенсионер. По данным источника в правоохранительных органах, на момент звонка он был пьян. Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка.