В Тольятти пенсионера задержали за телефонный терроризм

6 апреля около 23:00 на номер 112 позвонил мужчина и сообщил, что в квартире жилого дома на ул. Автостроителей готовится теракт. На место выехали спецслужбы. Однако ничего подозрительного обнаружено не было.
Мужчина, сообщивший недостоверную информацию, уже установлен - это 63-летний пенсионер. По данным источника в правоохранительных органах, на момент звонка он был пьян.
Уголовное дело пока не возбуждено, ведется проверка.
Последние комментарии
А кто судья,однако? Честного и гуманного судью очень хочется знать по имени.
Столько уже про это писали, и все равно люди обманываются. Надо, чтобы дети почаще говорили об этом со своими родителями. предупреждали