В Тольятти 20-летнего парня подозревают в убийстве дяди

В среду, 5 апреля, около 19:30 в квартире на ул. Автостроителей, 98 в Тольятти был обнаружен труп 45-летнего хозяина Сергея Тутерева с повреждением головы.

В Автозаводском райотделе полиции назначена проверка, тело направлено на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. В совершении преступления сотрудники уголовного розыска подозревают племянника погибшего, отмечавшего накануне свое 21-летие. По данным полиции, подозреваемый нигде не работает и ранее был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.