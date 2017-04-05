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Происшествия

Экс-начальника Жигулевской дистанции пути РЖД приговорили к штрафу за хищение 21 рельса

ТОЛЬЯТТИ. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Комсомольским районном суде Тольятти огласили приговор бывшему начальнику Жигулевской дистанции пути местного филиала ОАО "РЖД" - гражданину К., которого признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев.

По словам помощника прокурора, суд установил, что с 7 по 10 ноября 2015 г., решив поправить свое материальное положение, К. попросил знакомого руководителя частных предприятий по ремонту и обслуживанию верхних строений железнодорожного пути о временном хранении на арендуемой им территории 21 рельса марки Р-65 и получил согласие.

В конце 2015 г. К. списал припрятанное имущество как использованное по назначению, то есть рельсы якобы были уложены в железнодорожный путь. А с января по февраль 2016 г. мужчина предложил тому же руководителю предприятия приобрети рельсы по 30 тыс. руб. за тонну. Общая сумма составила около 1 млн рублей. В марте по взаимной договоренности директор предприятия перевел на банковскую карту К. часть денег - 200 тыс. рублей.

"Таким образом К., будучи начальником Жигулевской дистанции пути, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, совершил мошенничество в отношении РЖД, незаконно изъяв принадлежащий собственнику 21 рельс общим весом более 34 т и балансовой стоимостью выше 27 тыс. руб. за одну тонну, обратив похищенное в свою пользу, - подчеркнул Валентин Ананьев. - В результате РЖД был причинен ущерб более 922 тыс. руб., то есть в крупном размере".

По словам помощника прокурора, в суде К. полностью признал вину в хищении, но от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу 250 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Теги: РЖД транспортная прокуратура суд приговор мошенничество железная дорога штрафы Тольятти

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