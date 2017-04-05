Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Тольятти" достиг 9 млрд рублей

Объем осуществленных инвестиций резидентов особой экономической зоны "Тольятти" продолжает расти, сообщает пресс-служба ОЭЗ. За два месяца 2017 г. он увеличился еще на 300 млн руб. и достиг почти 9 млрд руб. с начала развития проекта.

Таким образом, на сегодня компаниями вложено уже порядка 40% от общей суммы заявленных средств, которая составляет 22,7 млрд рублей.

Заявленные инвестиции - это общий объем финансирования всех проектов действующих резидентов ОЭЗ. Оно выполняется поэтапно в зависимости от графиков, прописанных в бизнес-планах. Осуществленные инвестиции - это уже фактически профинансированные работы, в том числе на строительство, оснащение оборудованием и другое.

Первые вложения резидентов в ОЭЗ "Тольятти" были осуществлены в 2011 г., уже через год после подписания соглашения о создании особой экономической зоны в Самарской области. Тогда они составили всего 1,9 млн рублей. Спустя пять лет, по итогам 2016 г., эта сумма выросла до 8,7 млрд рублей.

"Инвестиции резидентов в ОЭЗ "Тольятти" растут с каждым годом. Только за 2016 год ими профинансировано работ на 1,6 млрд рублей. И это основная задача нашего проекта - привлекать частные средства на развитие экономики региона и страны, - рассказал генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Алексей Пахоменко. - Мы ожидаем, что к концу 2017 года выйдем на объем осуществленных инвестиций в 10,7 млрд рублей накопительным итогом. Прирост по отношению к 2016 году должен составить еще почти 2 млрд рублей".