Всероссийский фестиваль фэнтези и фантастики "Толкон" 8 апреля пройдет в Тольятти

На территории ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) 8 апреля с 12:00 пройдет всероссийский фестиваль фэнтези и фантастики "Толкон".

Фестиваль пройде в субботу, 8 апреля, с 12:00. Здесь соберутся реконструкторы, художники, любители комиксов и видеоигр. Ожидаются гости из разных городов.

Центральным событием "Толкона" станет традиционный конкурс образов, на котором участники будут представлять героев комиксов, книг и фильмов.