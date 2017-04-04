16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти начали сносить незаконный автосервис на ул. 40 лет Победы В Тольятти объявлено штормовое предупреждение В каких случаях жалобы граждан будут рассмотрены Роспотребнадзором Мэрия Тольятти одобрила строительство храма в седьмом квартале Тольяттинские приставы спустя год разыскали мальчика, незаконно вывезенного в Россию из Украины

Общество

Всероссийский фестиваль фэнтези и фантастики "Толкон" 8 апреля пройдет в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати

На территории ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) 8 апреля с 12:00 пройдет всероссийский фестиваль фэнтези и фантастики "Толкон".

Фестиваль пройде в субботу, 8 апреля, с 12:00. Здесь соберутся реконструкторы, художники, любители комиксов и видеоигр. Ожидаются гости из разных городов.

Центральным событием "Толкона" станет традиционный конкурс образов, на котором участники будут представлять героев комиксов, книг и фильмов.

Теги: фестиваль комиксы книги Тольятти

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

Острая боль
Необходимость протезирования
Плановое лечение
Профессиональная чистка зубов
Периодические осмотры
Всего проголосовало 212
архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Кирилл Журавлев 09 декабря 2016 19:34 В Тольятти открылся центр робототехники

сколько там еще осталось мест Андреева Людмила

Julia Ant 13 мая 2016 06:56 В Тольятти приступили к ловле бродячих собак

Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.

Фото на сайте

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

Тольяттинцы отправились в "крымскую кругосветку"

В Тольятти состоялся парад креативных детских колясок

В Тольятти состоялся парад креативных детских колясок

Николай Меркушкин вручил золотую медаль выпускнику с ограниченными возможностями в реабилитационном центре "Преодоление"

Николай Меркушкин вручил золотую медаль выпускнику с ограниченными возможностями в реабилитационном центре "Преодоление"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30