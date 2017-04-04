Всероссийский фестиваль фэнтези и фантастики "Толкон" 8 апреля пройдет в Тольятти

На территории ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12) 8 апреля с 12:00 пройдет всероссийский фестиваль фэнтези и фантастики "Толкон".
Фестиваль пройде в субботу, 8 апреля, с 12:00. Здесь соберутся реконструкторы, художники, любители комиксов и видеоигр. Ожидаются гости из разных городов.
Центральным событием "Толкона" станет традиционный конкурс образов, на котором участники будут представлять героев комиксов, книг и фильмов.
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сколько там еще осталось мест Андреева Людмила
Начните уже и бомжей отлавливать, а то вдруг покусают. Сбросьтесь с соседями на стерилизацию, перестаньте выкидывать собак и кошек, стерилизуйте своих животных и не будет никаких собачьих свадеб. Лишь бы на других спихнуть и вызвать отлов, чтобы убили, совести нет совсем.