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Происшествия

В тольяттинской квартире нашли тело женщины с синяками

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 апреля, около 20:00 в квартире по ул. Мира, 164 в Тольятти был обнаружен труп 41-летней Ирины Л. со ссадинами на лице и синяками на руках.

В Центральном райотделе полиции назначена проверка, тело отправлено на судебно-медицинское исследование.

По данным полиции, погибшая жила со свекровью и мужем, нигде не работала, у нее остались двое сыновей 11 и 13 лет.

Теги: ЧП смерть проверка Тольятти

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