В Тольятти по подозрению в стрельбе в мужчину возбудили уголовное дело на директора кооператива

В Тольятти после проверки возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого ранения 37-летнему местному жителю.

По данным источника в правоохранительных органах, предполагается, что 17 марта из своего травматического пистолета "Гроза 01" в него стрелял директор ЖНК "Русский кредит" Валерий Ш. Пострадавшего в итоге доставили в больницу с огнестрельным ранением брюшной стенки, что эксперты впоследствии посчитали тяжким вредом здоровью.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия", владельцу травматического пистолета, если его вина будет доказана в суде, грозит до 10 лет лишения свободы.