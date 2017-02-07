В Самарской области возбудили дело на руководителя и и.о. гендиректора ОАО "Тольяттинская Птицефабрика"

В Самарской области возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Тольяттинская Птицефабрика".

По данным Волга Ньюс, речь идет об Андрее Шаруеве и Андрее Киричуке.

Как сообщает региональный Следственный комитет, в зависимости от роли каждого их подозревают по ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов") и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента").

По версии следствия, в 2015 г. Шаруев не перечислил налогов в бюджет на общую сумму более 19,7 млн рублей. А в конце 2016 г. и.о. гендиректора Киричук заключил с физическим лицом договор денежного займа и выдал ему из кассы более 15 млн рублей. При этом, по данным СУ СК РФ по Самарской области, мужчина не мог не знать о том, что по результатам выездной проверки налоговая приняла решение о взыскании с птицефабрики недоимок, пени и штрафов на общую сумму более 20,9 млн руб., а также о том, что операции по расчетным счетам ОАО "Тольяттинская птицефабрика" приостановлены.

Региональный Следственный комитет обращает внимание, что целью возбуждения подобных уголовных дел являются не "посадки", а взыскание положенных налогов.