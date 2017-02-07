Детский технопарк "Кванториум — 63 регион" откроется в сентябре 2017 года, сообщают в мэрии Тольятти. Одна из площадок технопарка разместится в Тольятти на территории "Жигулевской долины".

Уже объявлен набор сотрудников для технопарка.Организаторам нужны руководитель площадки в Тольятти, преподаватели по направлениям: IT- квантум (программирование и защита информации), робоквантум (мехатроника, прикладное программирование), нано-квантум (изучение материаловедения на микро-и наноуровнях), промышленный дизайн (создание инновационного продукта, проектирование технологичных изделий) и автоквантум (беспилотные транспортные средства).

Заявку необходимо заполнить до 8 февраля по ссылке goo.gl/g5ZAOF.

Напомним, в декабре 2016 г. в число победителей конкурсного отбора, организованного Министерством образования и науки РФ, вошла заявка от Самарской области на создание детского технопарка, состоящего из двух площадок: в Самаре и Тольятти.

17 регионов-победителей конкурсного отбора получат субсидии из федерального бюджета на развитие новой модели дополнительного образования в формате детского технопарка "Кванториум" и совершенствование образовательных программ инженерной направленности.

Сейчас уже действуют 24 детских технопарка "Кванториум" в 19 субъектах федерации. В "Кванториумах" организуется обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам инженерно-технической и естественнонаучной направленностей с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения.

Федеральными экспертами определены единые требования к руководителям и преподавателям детских технопарков.