При тушении пожара в квартире в Тольятти спасено девять человек

В воскресенье, 5 февраля, произошло возгорание домашних вещей в квартире на Цветном бульваре в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС", составила 15 кв. м. В тушении участвовали 15 человек, применялось пять единиц техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время тушения было спасено девять человек и шесть эвакуировано.

По предварительным данным оперативных служб, на месте происшествия работали четыре бригады тольяттинской "скорой". Медики оказывали помощь трем женщинам, пятилетнему ребенку и двум мужчинам. Двух человек: женщину и мужчину, предположительно, с подозрением на отравление продуктами горения врачи "скорой" доставили в токсикологическое лечебное учреждение. Еще одна женщина пенсионного возраста перевезена в ожоговый центр. Также в лечебное учреждение доставлен и пятилетний ребенок. Еще два человека — мужчина и женщина от поездки в лечебные учреждения отказались.

Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.