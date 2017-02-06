16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Обвиненные в изготовлении и сбыте амфетамина тольяттинцы проведут по 10 лет в колонии При тушении пожара в квартире в Тольятти спасено девять человек В лесной зоне Тольятти у лыжни найден мертвым пожилой мужчина Ночью в тольяттинской сауне мужчину ранили выстрелом в ногу В Тольятти спасали мужчину, раненного выстрелом в грудную клетку

Происшествия

При тушении пожара в квартире в Тольятти спасено девять человек

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати

В воскресенье, 5 февраля, произошло возгорание домашних вещей в квартире на Цветном бульваре в Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Площадь пожара, которому был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС", составила 15 кв. м. В тушении участвовали 15 человек, применялось пять единиц техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что во время тушения было спасено девять человек и шесть эвакуировано.

По предварительным данным оперативных служб, на месте происшествия работали четыре бригады тольяттинской "скорой". Медики оказывали помощь трем женщинам, пятилетнему ребенку и двум мужчинам. Двух человек: женщину и мужчину, предположительно, с подозрением на отравление продуктами горения врачи "скорой" доставили в токсикологическое лечебное учреждение. Еще одна женщина пенсионного возраста перевезена в ожоговый центр. Также в лечебное учреждение доставлен и пятилетний ребенок. Еще два человека — мужчина и женщина от поездки в лечебные учреждения отказались.

Сейчас причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Теги: пожары пострадавшие дети Тольятти

Справляются ли коммунальщики с уборкой снега?

архив опросов
Tripadvisor RU 180x150

Последние комментарии

Мама Наркомана 07 января 2017 22:04 В Тольятти у пассажира автобуса нашли марихуану

Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике

Илья Ионов 03 ноября 2016 09:17 В Тольятти мужчине понадобилась помощь после удара сковородкой по голове

Во бабы в Тольятти!!!)))))

Фото на сайте

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти затопило ул. Баныкина

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

В Тольятти сожгли шесть машин, припаркованных с нарушениями

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Суд продлил срок ареста Сергея Лекторовича

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5