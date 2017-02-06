Гандбольная "Лада" обыграла датский "Нюкебинг" в очередном матче Кубка ЕГФ

В матче пятого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" обыграла датский клуб "Нюкебинг" — 35:32 (17:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд состоялась в тольяттинском УСК "Олимп".
"Лада": Уткина, Цивка; Горшкова — 2, Какмоля — 2, Самохина — 7 (2 мин.), Дмитриева — 8 (2 мин.), Голец — 3, Санникова — 1 (2 мин.), Щербак, Носикова — 3, Малашенко — 6/5, Карпачёва — 2, Снопова — 1 (2 мин.).
"Нюкёбинг": Сэльхольдт, Винн; Кристенсен — 1, Э. Вестберг — 2, Хагман — 9/4, Й. Вестберг — 6 (4 мин.), Навн, Иверсен — 11, Хольмсгорд (2 мин.), Педерсен — 1, Эббесен, К. Кристиансен — 2, Коста.
Изменения в счете (каждые 5 мин.): 2:3, 5:7, 7:9, 11:12, 15:14, 17:17, 19:17, 21:20, 22:22, 27:25, 30:28, 35:32
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))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.