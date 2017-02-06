Гандбольная "Лада" обыграла датский "Нюкебинг" в очередном матче Кубка ЕГФ

В матче пятого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" обыграла датский клуб "Нюкебинг" — 35:32 (17:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд состоялась в тольяттинском УСК "Олимп".

"Лада": Уткина, Цивка; Горшкова — 2, Какмоля — 2, Самохина — 7 (2 мин.), Дмитриева — 8 (2 мин.), Голец — 3, Санникова — 1 (2 мин.), Щербак, Носикова — 3, Малашенко — 6/5, Карпачёва — 2, Снопова — 1 (2 мин.). "Нюкёбинг": Сэльхольдт, Винн; Кристенсен — 1, Э. Вестберг — 2, Хагман — 9/4, Й. Вестберг — 6 (4 мин.), Навн, Иверсен — 11, Хольмсгорд (2 мин.), Педерсен — 1, Эббесен, К. Кристиансен — 2, Коста. Изменения в счете (каждые 5 мин.): 2:3, 5:7, 7:9, 11:12, 15:14, 17:17, 19:17, 21:20, 22:22, 27:25, 30:28, 35:32