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Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла датский "Нюкебинг" в очередном матче Кубка ЕГФ

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче пятого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" обыграла датский клуб "Нюкебинг" — 35:32 (17:17), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд состоялась в тольяттинском УСК "Олимп".

"Лада": Уткина, Цивка; Горшкова — 2, Какмоля — 2, Самохина — 7 (2 мин.), Дмитриева — 8 (2 мин.), Голец — 3, Санникова — 1 (2 мин.), Щербак, Носикова — 3, Малашенко — 6/5, Карпачёва — 2, Снопова — 1 (2 мин.).

"Нюкёбинг": Сэльхольдт, Винн; Кристенсен — 1, Э. Вестберг — 2, Хагман — 9/4, Й. Вестберг — 6 (4 мин.), Навн, Иверсен — 11, Хольмсгорд (2 мин.), Педерсен — 1, Эббесен, К. Кристиансен — 2, Коста.

Изменения в счете (каждые 5 мин.): 2:3, 5:7, 7:9, 11:12, 15:14, 17:17, 19:17, 21:20, 22:22, 27:25, 30:28, 35:32

Теги: гандбольная Лада кубок ЕГФ гандбол Тольятти

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 09:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 06:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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