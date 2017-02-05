Тольяттинская "Лада" в Нижнекамске уступила "Нефтехимику" - 2:3

В субботу, 4 февраля, в Нижнекамске хоккеисты тольяттинской "Лады" уступили "Нефтехимику" со счетом 2:3.
Первые две шайбы хозяева поля отправили в ворота "Лады" еще до середины первого первого периода. В начале второго периода бомбардир тольяттинцев Никита Филатов отыграл одну шайбу, но вскоре Павел Здунов увеличил счет 3:1.
В начале третьего периода Георгий Белоусов (в большинстве) сократил счет, но большего достичь "Лада" не смогла.
Последние комментарии
))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги
Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.