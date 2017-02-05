Тольяттинская "Лада" в Нижнекамске уступила "Нефтехимику" - 2:3

В субботу, 4 февраля, в Нижнекамске хоккеисты тольяттинской "Лады" уступили "Нефтехимику" со счетом 2:3.

Первые две шайбы хозяева поля отправили в ворота "Лады" еще до середины первого первого периода. В начале второго периода бомбардир тольяттинцев Никита Филатов отыграл одну шайбу, но вскоре Павел Здунов увеличил счет 3:1.

В начале третьего периода Георгий Белоусов (в большинстве) сократил счет, но большего достичь "Лада" не смогла.