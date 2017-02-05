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Тольяттинская "Лада" в Нижнекамске уступила "Нефтехимику" - 2:3 Под Тольятти прошел 13-й фестиваль Snow Dogs Защитник ХК "Лада" Глеб Корягин приглашен в олимпийскую сборную России Артис Аболс продолжит тренировать "Ладу" ХК "Лада" разгромил "Ак Барс" — 4:0

Спорт

Тольяттинская "Лада" в Нижнекамске уступила "Нефтехимику" - 2:3

КАЗАНЬ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 февраля, в Нижнекамске хоккеисты тольяттинской "Лады" уступили "Нефтехимику" со счетом 2:3.

Фото: hklada.ru

Первые две шайбы хозяева поля отправили в ворота "Лады" еще до середины первого первого периода. В начале второго периода бомбардир тольяттинцев Никита Филатов отыграл одну шайбу, но вскоре Павел Здунов увеличил счет 3:1.

В начале третьего периода Георгий Белоусов (в большинстве) сократил счет, но большего достичь "Лада" не смогла.

Теги: ХК Лада ХК Нефтехимик хоккей Татарстан

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Последние комментарии

Vovik Vovik 06 октября 2015 09:13 В Тольятти завершился спортивный турнир СИБУРа "Волжская осень"

))))))посмеялся...там одни договорные матчи...то хоккей москве отдадут так как там глава сб играет...то баскетбол, так как там конов играет)))) там как раз никакой интриги

Анатолий Сурадеев 12 июня 2015 06:33 Пилот Михаил Козловский временно покинул Lada Sport Rosneft

Ну не дотянул еще до уровня Хаффа и Томпсона. Ничего, надо пытаться. Может погонять на в серии попроще.

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