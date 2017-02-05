В Тольятти спасали мужчину, раненного выстрелом в грудную клетку

В субботу, 4 февраля, около 22:00, по предварительным данным, на б-ре Кулибина понадобилась помощь 35-летнему мужчине, который, при неизвестных пока обстоятельствах получил огнестрельное ранение в область грудной клетки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Оперативно прибывшие врачи городской службы "03" оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в медучреждение.