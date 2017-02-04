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Отсутствие видеокамер на въездах в Тольятти помешало полиции задержать московских фальшивомонетчиков

ТОЛЬЯТТИ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник городского УМВД РФ по Тольятти Хейрулла Ахмедханов заявил, что в Автограде остро не хватает видеокамер на дорогах. Главный полицейский обратился к городским депутатам за содействием в том, чтобы они предприняли шаги к тому, чтобы город был максимально покрыт видеонаблюдением.

"Наш город, в отличие от той же Самары, сквозняком открыт. В итоге в него въезжают и выезжают безнаказанно все кому не лень. Нам надо в этом году закрыть видеокамерами хотя бы девять перекрестков въезда и выезда из города", — сообщил Ахмедханов. 

Он рассказал, что 31 января были предприняты попытки задержать фальшивомонетчиков из Московской области. "Одного мы задержали, а второй скрылся из города на своей машине. По предварительной информации нами установлены факты сбыта ими пятитысячных купюр в городе. Если бы были установлены камеры, то путем анализа мы смогли бы вычислить машину скрывшегося преступника", — подчеркнул глава тольяттинской полиции.

Согласно информации начальника ОГИБДД УМВД России по Тольятти Сергея Фокина, которую он озвучивал в январе, в 2017 г. число видеокамер все же должно возрасти до 100-120 штук. До сих пор на тольяттинских дорогах работает всего лишь 16-18 видеоустройств, которые фиксируют превышение скорости и движение по обочине. Новые камеры, помимо прочего, будут отмечать, если водитель остановился, заехав за стоп-линию, проехал на красный сигнал светофора или не пропустил пешехода на переходе. Эти приборы установят в наиболее проблемных местах, где больше всего ДТП и нарушений ПДД.

Теги: Ахмедханов Хейрулла полиция камеры преступление фальшивомонетчики Тольятти

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