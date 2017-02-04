На посту у с. Зеленовка задержали мужчину на Huyndai с поддельным водительским удостоверением

В Ставропольском районе задержали 33-летнего безработного мужчину с поддельным документом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Рано утром 15 января на стационарном посту рядом с с. Зеленовка инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД Huyndai. Находившийся за рулем мужчина предъявил водительское удостоверение, в подлинности которого правоохранители усомнились. Экспертиза подтвердила, что фотография вклеена в документ кустарным способом.

В результате по статье "Использование подложного документа" в отношении водителя возбуждено уголовное дело.