На посту у с. Зеленовка задержали мужчину на Huyndai с поддельным водительским удостоверением

В Ставропольском районе задержали 33-летнего безработного мужчину с поддельным документом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Рано утром 15 января на стационарном посту рядом с с. Зеленовка инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД Huyndai. Находившийся за рулем мужчина предъявил водительское удостоверение, в подлинности которого правоохранители усомнились. Экспертиза подтвердила, что фотография вклеена в документ кустарным способом.
В результате по статье "Использование подложного документа" в отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой 4г в пакетике
Во бабы в Тольятти!!!)))))