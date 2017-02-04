Мужчине с марихуаной не удалось пройти незамеченным мимо полицейских в Тольятти

На КПП "Рубеж" в Комсомольском районе Тольятти инспекторы ДПС задержали 28-летнего безработного мужчину с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители заметили подозрительного человека, который шел в сторону дач на полуострове Копылова. Увидев людей в форме мужчина занервничал и попытался как можно быстрее уйти. Во время личного досмотра у него изъяли пакет с 22,4 г марихуаны.

По статье "Незаконное хранение наркотиков" возбуждено уголовное дело.