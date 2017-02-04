В Тольятти разыскали двух пропавших девушек

В Тольятти полицейские разыскали двух пропавших несовершеннолетних девушек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ранее из детского социального учреждения ушли две воспитанницы: Евгения Пшонкина и Вера Трифонова.

Полицейские опрашивали друзей и знакомых пропавших, осматривали чердаки и подвалы жилого сектора, проверяли крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировку с приметами девушек направили в другие территориальные органы внутренних дел.

В результате выяснилось, что девушки были у родственника одной из них. Сейчас они обе находятся в социальном учреждении. По данным инспекторов ПДН, никаких противоправных действий в отношении тольяттинок не совершалось.