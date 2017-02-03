Жительницу Тольятти могут привлечь к уголовной ответственности за оставление в опасности ребенка

В Тольятти полиция возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы в связи с тем, что она оставила в опасности своего ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Перед этим правоохранителям поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Мира находится малолетний ребенок с ожогами, родители которого не обращаются за медицинской помощью.

Полицейские выяснили, что там проживает 30-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми и сожителем, и вызвали бригаду "скорой помощи". Медики подтвердили, что ребенок травмирован, и направили его вместе с матерью в больницу для оказания помощи. Впоследствии малышу поставили диагноз "ожог нижних конечностей".

Семья, в которой произошел инцидент, не состоит на учете в полиции и специализированных учреждениях. Теперь в отношении матери возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.