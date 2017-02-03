Для технопарка "Тольяттисинтез" могут привлечь средства Фонда развития моногородов

Для финансирования инфраструктуры первого частного технопарка "Тольяттисинтез" могут быть привлечены средства Фонда развития моногородов.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности привлечения средств Фонда развития моногородов на софинансирование инфраструктурной сети технопарка "Тольяттисинтез" для реализации новых проектов на территории этого технопарка", - заявил он.

Напомним, на конец 2016 года резидентами технопарка являлись семь компаний. Общий объем привлеченных инвестиций составлял около 1,5 млрд рублей.