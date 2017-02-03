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Экономика и бизнес

В мэрию Тольятти подана третья заявка от инвестора на участие в ТОР

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мэрию Тольятти подана третья заявка от инвестора на участие в проекте Территории опережающего развития.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.

Напомним, статус территории опережающего развития был присвоен Тольятти в 2016 году. Резиденты ТОР получают существенные налоговые льготы на имущество, землю и так далее.

Первым резидентом ТОР стала компания "АКОМ-Индастриал".

"Созданный нами механизм работы с инвесторами по принципу одного окна позволяет очень оперативно работать и принимать решения. Так, первый инвестор, компания "АКОМ-Индастриал", который подал заявку в мэрию 28 декабря 2016 года, через 18 рабочих дней уже был включен в федеральный реестр Министерства экономического развития РФ. По второй заявке в ближайшее время ожидается подписание соглашения. Также у нас есть информация, что в мэрию Тольятти зашла третья заявка от потенциального резидента ТОР. Понимая, как важно для Тольятти в кратчайшие сроки создавать новые рабочие места, мы будем максимально упрощать механизм работы с инвесторами", - подчеркнул Михаил Жданов.

Теги: Жданов Михаил министерство экономразвития СО мэрия Тольятти ТОР Тольятти инвесторы Тольятти

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