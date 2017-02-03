За 10 лет в Тольятти планируют создать до 20 тысяч новых рабочих мест

Правительство Самарской области продолжает работать над решением проблемы занятости в Тольятти. Одним из важных шагов в этом направлении стало присвоение в 2016 г. городу статуса Территории опережающего развития, который предусматривает для предприятий-резидентов целый ряд налоговых льгот и стимулов.

"Надеемся, что принятые в 2016 году решения и присвоение Тольятти статуса территории опережающего развития позволят уже в 2017 году возобновить траекторию роста. ТОР создается на 10 лет. За это время планируется создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест", - рассказал первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.

Так, уже известно, что в Тольятти будет открыт Центр корпоративного обслуживания Сбербанка. Это даст возможность создать около 1 тысячи рабочих мест.

"Создание подобных центров - один из возможных путей создания новых рабочих мест с учетом специфики и специализации жителей Тольятти. Мы ведем переговоры о создании в Тольятти подобных центров такими компаниями как Schneider Electric, "Мегафон" и другими. На недавней встрече с руководством "Промсвязьбанка" мы обсудили создание IT-центра на 150 рабочих мест. И такая работа будет продолжена", - заявил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.