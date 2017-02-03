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Экономика и бизнес

В Тольятти могут вести мораторий на повышение арендных ставок на землю

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти могут ввести мораторий на повышение арендных ставок на землю и на другие шаги, которые могут привести к ухудшению условий работы для действующих предпринимателей.

О необходимости такого решения заявил министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко на заседании межведомственной рабочей группы при губернаторе по улучшению социально-экономической ситуации в Тольятти 3 февраля.

"Мы понимаем, что мэрии необходимо принимать меры по сокращению дефицита бюджета. Однако если мы говорим о привлечении на территорию города инвесторов, о создании благоприятных условий для ведения бизнеса - и крупного, и малого, - то мы должны подумать о том, чтобы убрать препятствия, которые помешали бы их развитию. В частности, нужно ввести мораторий на повышение арендных ставок на землю и другие меры, которые могут привести к ухудшению условий работы как для новых, так и для действующих предпринимателей", - пояснил министр.

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